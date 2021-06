Défilé ambulant Plérin, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Plérin.

Défilé ambulant 2021-07-02 – 2021-07-02

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Venez découvrir la collection de notre créatrice locale de vêtements femme « La Commode de Pao » durant ce défilé de mode, en bord de mer, sur l’esplanade des Rosaires !

La Commode de Pao est un atelier de création en prêt-à-porter féminin qui tire son inspiration de la revalorisation de textiles oubliés (s’inscrivant ainsi dans la démarche de l’upcycling).

Stéphanie dessine, conçoit et réalise des pièces uniques et essentielles du dressing féminin (robes, blouses, pantalons, jupes, accessoires,…).Chaque pièce étant porteuse d’histoire, la créatrice se fera un plaisir d’en faire un vêtement qui ne ressemble qu’à vous.Trois valeurs portent et définissent le concept de la Commode de Pao : respecter, réutiliser, recycler.

alesros’r@yahoo.com

Venez découvrir la collection de notre créatrice locale de vêtements femme « La Commode de Pao » durant ce défilé de mode, en bord de mer, sur l’esplanade des Rosaires !

La Commode de Pao est un atelier de création en prêt-à-porter féminin qui tire son inspiration de la revalorisation de textiles oubliés (s’inscrivant ainsi dans la démarche de l’upcycling).

Stéphanie dessine, conçoit et réalise des pièces uniques et essentielles du dressing féminin (robes, blouses, pantalons, jupes, accessoires,…).Chaque pièce étant porteuse d’histoire, la créatrice se fera un plaisir d’en faire un vêtement qui ne ressemble qu’à vous.Trois valeurs portent et définissent le concept de la Commode de Pao : respecter, réutiliser, recycler.

dernière mise à jour : 2021-06-19 par