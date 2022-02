Defigena Course/Marche contre la mucoviscidose Île-Tudy, 5 juin 2022, Île-Tudy.

Defigena Course/Marche contre la mucoviscidose Île-Tudy

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-05 13:00:00

Île-Tudy Finistère

Defigena est un événement sportif et familial créé en 2011 par les entreprises Verlingue et Génération, et parrainé par Nolwenn Leroy afin de collecter des fonds pour la recherche sur la mucoviscidose. Ce rendez-vous annuel, organisé à l’Ile Tudy, est articulé autour d’une course de 10 km, une marche de 5 km et un parcours de 500 m adapté aux enfants.

http://www.defigena.fr/

