DÉFI’FAMILLES AU MUSÉE JULES DESBOIS À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages, 9 février 2022, Noyant-Villages.

DÉFI’FAMILLES AU MUSÉE JULES DESBOIS À PARÇAY-LES-PINS Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

2022-02-09 – 2022-02-09 Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages

Défiez-vous en famille et tentez de remporter le Desbois d’Or !

Cette animation permet de découvrir toutes les thématiques autour des œuvres de Jules Desbois : sculpture, mythologie, techniques…tout en créant et en s’amusant.

Et si c’était l’occasion de se découvrir des talents cachés ????

Animation à partir de 6 ans. Sur réservation

Défi’familles au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Défiez-vous en famille et tentez de remporter le Desbois d’Or !

Cette animation permet de découvrir toutes les thématiques autour des œuvres de Jules Desbois : sculpture, mythologie, techniques…tout en créant et en s’amusant.

Et si c’était l’occasion de se découvrir des talents cachés ????

Animation à partir de 6 ans. Sur réservation

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-02-08 par