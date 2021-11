Défiez-vous ! Maison des pratiques artistiques amateurs Broussais, 13 novembre 2021, Paris.

Défiez-vous !

du samedi 13 novembre au samedi 27 novembre à Maison des pratiques artistiques amateurs Broussais

DEFIEZ-VOUS ! Rendez-vous réguliers · Danse · Dès 10 ans // Faites bouger le 14ème arrondissement \\ Amateur·rice·s passionné·e·s de danse, venez relever le challenge de la scène, seul·e ou en groupe, lors d’une grande rencontre artistique menée par des acteurs du 14ème. Save the date ! > Sessions de préparation Samedi 13 novembre 14h : tirage au sort 15h > 18h : session Samedi 20 novembre 15h > 18h : session Au cours d’une première journée de rencontre, vous serez réparti·e·s en paire selon vos disciplines à travers un tirage au sort. Deux temps de training et de rencontres permettront à chacun·e de se préparer pour le défi artistique. Un·e professionnel·le vous accompagnera jusqu’au jour J. > “Défiez-vous” en scène Samedi 27 novembre · 17h > 21h Grande finale artistique durant laquelle chaque duo s’affrontera. Une soirée de défis placée sous la convivialité avant tout ACCÈS LIBRE Les inscriptions sont ouvertes à tous les âges et à tous les styles alors, soyez les bienvenu·e·s ! en partenariat avec le CASDAL 14, Feu Vert Jeunesse Pernety et Porte de Vanves, le centre social Maurice Nogues, Street Art Evolution et le conservatoire Darius Milhaud — Toutes les dates : • Samedi 27 novembre 2021 · 14h > 17h : danse + 19h : battles • Samedi 29 janvier 2022 · 14h > 17h : musique + 19h : battles • Samedi 26 février 2022 · 14h > 17h : danse + 19h : battles • Samedi 26 mars 2022 · 14h > 17h : musique + 19h : battles — INFOS PRATIQUES MPAA/Broussais · 100 rue Didot, 75014, Paris Entrée libre sur réservation [broussais@mpaa.fr](mailto:broussais@mpaa.fr) · 01 79 97 86 00 La MPAA vous accueille avec votre pass sanitaire !

Faites bouger le 14ème ! Venez relever le challenge de la scène, seul.e ou en groupe, on vous attend pour un défi hors du commun !

