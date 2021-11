Paris MPAA/BROUSSAIS île de France, Paris Défiez-vous ! Danse MPAA/BROUSSAIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Défiez-vous ! Danse MPAA/BROUSSAIS, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 14h à 18h

gratuit

Faites bouger le 14ème arrondissement ! Venez relever le challenge de la scène, seul·e ou en groupe, on vous attend pour un défi hors du commun ! Amateur·rice·s passioné·e·s de danse, venez relever le challenge de la scène, seul·e ou en groupe, lors d’une grande rencontre artistique menée par des acteurs du 14ème. > Sessions de préparation

Au cours d’une première journée de rencontre, vous serez réparti·e·s en paire selon vos disciplines. Mais c’est le hasard qui décidera de vos concurrent·e·s.

Par la suite, deux temps de répétition permettront à chacun·e de se préparer pour le défi artistique. Un·e professionnel·le vous accompagnera jusqu’au jour J.

Samedi 13 novembre · 14h : tirage au sort

· 15h > 18h : session

Samedi 20 novembre · 15h > 18h : session > “Défiez-vous” en scène

Grande finale artistique durant laquelle chaque duo s’affrontera. Une soirée de défis placée sous la convivialité avant tout.

Samedi 27 novembre · 17h > 21h — Toutes les dates : • Samedi 27 novembre 2021 · 14h > 17h : danse + 19h : battles

• Samedi 29 janvier 2022 · 14h > 17h: musique + 19h : battles

• Samedi 26 février 2022 · 14h > 17h : danse + 19h : battles

• Samedi 26 mars 2022 · 14h > 17h : musique + 19h : battles — Partenaires : CASDAL 14, JEUNESSE FEU VERT, CONSERVATOIRE DARIUS-MILHAUD, CENTRE SOCIAL MAURICE-NOGUES, DIRECTION DE LA JEUNESSE / VILLE DE PARIS Événements -> Festival / Cycle MPAA/BROUSSAIS 100 rue Diderot Paris 75014

Alésia

Contact : MPAA 0179978600 broussais@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/events/?ref=page_internal https://twitter.com/mpaa_75?lang=fr0179978600 broussais@mpaa.fr Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-13T14:00:00+01:00_2021-11-13T18:00:00+01:00

© Françoise Vermeil

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu MPAA/BROUSSAIS Adresse 100 rue Diderot Ville Paris lieuville MPAA/BROUSSAIS Paris