Défiez le mur digital ! Les Contamines-Montjoie, 18 février 2022, Les Contamines-Montjoie. Défiez le mur digital ! Place du Village 18, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

2022-02-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-18 19:00:00 19:00:00 Place du Village 18, route de Notre-Dame de la Gorge

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Venez essayer et défier ce mur digital interactif lors de séquences de 1 minute

encadrées par votre animateur.

Un jeu qui vous rendra accro ! Place du Village 18, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

