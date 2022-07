DÉFIEZ LE CYLINDRE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges Plombières-les-Bains Tous les lundis soir en juillet et en août à partir de 19h00.

Défiez le cylindre en lançant la bille au restaurant Le Wagon.

Et tentez de remporter des remises exceptionnelles !!!

Il vous sera présenté au moment de payer l’addition, un cylindre de Roulette Anglaise comportant les chiffres de 0 à 36 et une bille que vous devrez lancer pour tenter de remporter des remises.

Voir conditions et règlement à l’accueil du casino.

Réservez votre table au 03 29 30 00 21 !!! +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

