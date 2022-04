Déficiences Sensorielles 2.0 : Des solutions numériques innovantes Espace Port Beaulieu, 29 avril 2022, Nantes.

2022-04-29

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : oui sur inscription Plus de renseignements : Jean-Luc GIRRE au 06 45 87 96 78 ou par mail deficiencessensorielles2.0@gmail.com

Des solutions numériques innovantes pour la vie professionnelle et quotidienne. Journée à destination des personnes déficientes auditives et/ou visuelles, de leur entourage et des professionnels. L’objectif de cette journée est de permettre aux personnes déficientes sensorielles et leurs aidants (professionnels et familiaux) d’appréhender l’évolution et l’impact du numérique dans le quotidien, et de découvrir des solutions numériques/des applications qui facilitent l’autonomie de vie quotidienne, la vie sociale et professionnelle. Durant cette journée organisée par la SRAE Sensoriel, l’Association des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest et l’Institut Public Ocens, vous pourrez :- Accéder librement à de nombreux stands (9h30 à 17h) animés par nos partenaires, nationaux et régionaux, qui viendront vous présenter leurs applications numériques en faveur de l’accessibilité : · informatique adaptée, · solutions accessibilité communication, · aides techniques basse-vision et malentendance, · essais chiens guides et cannes blanches électroniques, · serious-game de réalité virtuelle…- Assister à deux tables rondes :. 10h/11h30 : “Le numérique dans la vie quotidienne” – Deux thèmes majeurs seront abordés : Déplacements et Locomotion / Communication. . 14h/15h30 : “Le numérique dans la vie professionnelle” – Deux thèmes majeurs seront abordés : Outils et Dispositifs / Adaptation des environnements de travail.Événement accessible en LSF et sous-titrage. Possibilité de déjeuner sur place : formule déjeuner à 15 €.

Espace Port Beaulieu adresse1} Île de Nantes Nantes 44200