DÉFI WIND Gruissan

Chaque année, Gruissan se transforme en théâtre des rêves pour tous ceux qui cherchent à repousser les limites de la glisse. Ces événements ne sont pas juste des compétitions ; ils sont une célébration de la liberté et de l’adrénaline. Après le spectacle sur l’eau, rendez-vous à terre, pour déambuler entre les stands du village glisse . Près de 50 marques y sont rassemblées permettant de découvrir les dernières nouveautés. Au-delà du sport, vous profiterez de nombreuses animations et des soirées musicales en bord de plage. Alors, que vous soyez un rider aguerri ou un spectateur émerveillé, ne manquez pas ce rendez-vous avec l’exceptionnel. Gruissan vous attend pour vivre des moments de pure magie, où l’esprit de la glisse souffle plus fort que jamais.

Défi Wind Imaginez une armada de planches à voile, toutes voiles dehors, lancées à l’assaut de l’horizon. Le Défi Wind, c’est le plus grand rassemblement mondial de windsurfers. Ici, amateurs et pros partagent la même ligne de départ pour une aventure humaine et sportive hors du commun.

