Vienne Champagné-Saint-Hilaire Vienne Venez prendre place à bords de nos voitures à pédales pour relevé le défis de 400km avec cette année 2 nouvelles voitures ci-dessous adaptée petite taille.

Ouvert à tous- Dons libres.

Historique du défi

2019 = 340 km avec 12 voitures

2021 = 352 km avec 12 voitures

