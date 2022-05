DÉFI VIVEZ BOUGEZ : 5E RAID FAMILLES Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault

DÉFI VIVEZ BOUGEZ : 5E RAID FAMILLES Frontignan, 15 mai 2022, Frontignan. DÉFI VIVEZ BOUGEZ : 5E RAID FAMILLES Frontignan

2022-05-15 – 2022-05-15

Frontignan Hérault La ville de Frontignan La Peyrade propose une demi-journée d’activités sportives en famille ! Canoë, tir à l’arc, VTT ou encore courses d’orientation, toujours par équipe de 2 : un enfant et un parent. Ce raid, non compétitif, est accessible à tous les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent quel que soit le niveau de pratique, débutant ou confirmé. La ville de Frontignan La Peyrade propose une demi-journée d’activités sportives en famille ! Canoë, tir à l’arc, VTT ou encore courses d’orientation, toujours par équipe de 2 : un enfant et un parent. Ce raid, non compétitif, est accessible à tous les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent quel que soit le niveau de pratique, débutant ou confirmé. Frontignan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Frontignan, Hérault Autres Lieu Frontignan Adresse Ville Frontignan lieuville Frontignan Departement Hérault

Frontignan Frontignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontignan/

DÉFI VIVEZ BOUGEZ : 5E RAID FAMILLES Frontignan 2022-05-15 was last modified: by DÉFI VIVEZ BOUGEZ : 5E RAID FAMILLES Frontignan Frontignan 15 mai 2022 Frontignan Hérault

Frontignan Hérault