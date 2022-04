Défi Vert : épreuve multisport Domaine de la Burthe, 30 avril 2022, Floirac.

Le départ et l’arrivée ont lieu au domaine de la Burthe à Floirac. Le Défi Vert passera par le domaine de La Burthe et le chemin de Tirecul à Floirac, les parcs du Cypressat et Palmer à Cenon, les parcs de Bordeaux-Lac et des Angéliques à Bordeaux. L’épreuve est multisport et met en compétition cent équipes de 2 personnes. Les sports pratiqués : la course d’orientation (la Burthe), la course de côte (chemin de Tire-Cul), la course d’obstacles (Cypressat), la course à pied et le tir à l’arc (Palmer), le bike and run et le canoë (Bordeaux-Lac) et enfin l’escalade et le holy run (Angéliques). Les liaisons entre parcs se font en VTT. Un bivouac et une soirée musicale sont organisés entre les deux jours à Bordeaux-Lac. Les déjeuners sont organisés le samedi midi au parc du Cypressat, le dimanche à l’arrivée à la Burthe. La manifestation est ludique et conviviale, elle est accessible à toute personne ayant une activité sportive régulière. Dans un souci de réduire l’impact environnemental de l’événement, l’épreuve est limitée à 200 participants (100 équipes).

L’association Les Toqués de la Dalle organise les 30 avril et 1er mai la première édition du DÉFI VERT. Objectif : valoriser les parcs de la métropole !

