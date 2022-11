Défi Vall’Rance Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Défi Vall'Rance

Caulnes, 13 mai 2023

2023-05-13 – 2023-05-13 Caulnes

Côtes d’Armor Caulnes Le Défi de la Vall’Rance est un trail à allure libre d’endurance (dans la limite de 1h au tour) par élimination, qui se déroule en solo ou duo, le tout sur une boucle de 7,7 km avec un dénivelé de 200m D+. Circuit 100% forêt. Pas d’élimination sur le 1er tour Mais obligation de faire les 2 premières boucles en 2 heures. « Combien de boucles feras-tu? Quel sera ton défi ? »

Nouveauté 2023 !!! Trail de 10 km avec un dénivelé de 230m D+ https://vallrance.fr/ Caulnes

