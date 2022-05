DÉFI URBAIN DANS LES RUES DE TOULOUSE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne La journée des Toulousains sera 100% Sevens samedi ! À un peu plus de 10 jours avant le HSBC France Sevens, tournoi international du rugby à 7, la FFR organise un défi urbain chronométré mêlant défis et énigmes avec à la clé, de nombreux cadeaux à gagner.

Le top départ sera donné à partir de 10h00 à la tente France Rugby, devant le métro du Capitole. Il suffira d’être muni de son smartphone, seul ou en équipe, et de se laisser guider par les défis proposés : du Capitole à la place Saint-Pierre, en passant par Saint-Sernin. La FFR invite tous les curieux, seuls ou en équipe, à participer ce rallye urbain pour découvrir ou redécouvrir la ville rose ! It’s Game Time !

Une expérience ludique et inédite dans les rues de Toulouse.

La Fédération Française de Rugby donne rendez-vous aux Toulousain(e)s pour un rallye urbain au cœur de la ville. http://www.ffr.fr/actualites/federation/france-sevens-venez-soutenir-les-tricolores La journée des Toulousains sera 100% Sevens samedi ! À un peu plus de 10 jours avant le HSBC France Sevens, tournoi international du rugby à 7, la FFR organise un défi urbain chronométré mêlant défis et énigmes avec à la clé, de nombreux cadeaux à gagner.

