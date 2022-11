Défi, tous en pyjama aux Archives découverte aux lanternes, 3 décembre 2022, .

Défi, tous en pyjama aux Archives découverte aux lanternes



2022-12-03 18:00:00 – 2022-12-03 21:00:00

Pour sa première participation au Téléthon, l’équipe de la direction des Archives, de Bibliothèque patrimoniale et du Devoir de Mémoire vous accueille en pyjama pour une grande soirée « visites à la lanterne » à la découverte du bâtiment et des différents aspects de leurs missions respectives : valorisation des Trésors, numérisation, conservation préventive, etc.

Le dress code est donc de mise : « tenues de nuit, pilou-pilou et cie », obligatoire pour l’équipe des Archives et facultative pour les participants. Mais, pour le Téléthon oserez-vous nous rejoindre en pyjama vous aussi ?

La boîte à photos tenue par notre photographe, Nicolas Fruchart, vous permettra d’immortaliser ce moment festif. Un tirage au sort sur Facebook désignera la plus belle photo de la soirée.

Une urne sera mis à disposition pour la participation au Téléthon

Pour sa première participation au Téléthon, l’équipe de la direction des Archives, de Bibliothèque patrimoniale et du Devoir de Mémoire vous accueille en pyjama pour une grande soirée « visites à la lanterne » à la découverte du bâtiment et des différents aspects de leurs missions respectives : valorisation des Trésors, numérisation, conservation préventive, etc.

Le dress code est donc de mise : « tenues de nuit, pilou-pilou et cie », obligatoire pour l’équipe des Archives et facultative pour les participants. Mais, pour le Téléthon oserez-vous nous rejoindre en pyjama vous aussi ?

La boîte à photos tenue par notre photographe, Nicolas Fruchart, vous permettra d’immortaliser ce moment festif. Un tirage au sort sur Facebook désignera la plus belle photo de la soirée.

Une urne sera mis à disposition pour la participation au Téléthon

+33 3 22 24 95 16 https://openagenda.com/archives-et-bibliotheque-patrimoniale-abbeville/events/defi-tous-en-pyjama-aux-archives-decouverte-aux-lanternes-?lang=fr

dernière mise à jour : 2022-11-18 par