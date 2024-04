Défi sportif monastérien Les Moutiers-en-Retz, samedi 13 juillet 2024.

Aux Moutiers-en-Retz, le défi sportif monastérien est un événement dynamique et festif qui rassemble les amateurs de sports et de jeux d’adresse !

Chaque année, le défi monastérien a lieu 2 fois dans l’été dans la charmante commune des Moutiers-en-Retz.

Voici quelques exemples de défis sportifs pour toute la famille

tennis les joueurs s’affrontent sur le court, échangeant des balles avec agilité et précision

pétanque : les boulistes visent le cochonnet avec adresse, rivalisant d’habileté pour placer leurs boules au plus près

palets ce jeu traditionnel de la région consiste à lancer des palets en bois vers une cible, marquant des points en fonction de la précision

handball les équipes se défient dans des matchs endiablés, dribblant et tirant au but avec fougue

basketball qui marquera le plus de paniers ?

mini-golf les golfeurs s’élancent sur un parcours miniature, visant les trous avec minutie

Programme en cours d’élaboration, merci de patienter …

L’ambiance est électrique, les encouragements fusent, et les participants se surpassent pour remporter la victoire. L’ambiance est familial et convivial ! Si vous êtes dans la région, n’hésitez pas à rejoindre cette journée sportive !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

Place Charles de Gaulle

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire tennislesmoutiers@gmail.com

