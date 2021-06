Arromanches-les-Bains Défi sportif Gravel of Legend - Le débarquement du Gravel en France Arromanches-les-Bains, Calvados Défi sportif Gravel of Legend – Le débarquement du Gravel en France Défi sportif Gravel of Legend – Le débarquement du Gravel en France Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Les cyclistes auront pour mission de rallier dans la journée le Gravel Festival à Angers. Une aventure unique dans le plus grand respect de l’environnement dans le cadre du Festival Nature is Bike. Tarif par adulte : 88€

Sur inscription

Au départ de Gold Beach à Arromanches un défi sportif de 278 km qui s’adresse aux cyclistes très aguerris! Défi sportif Gravel of Legend – Le débarquement du Gravel en France 14117 arromanches Arromanches-les-Bains Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T06:00:00 2021-06-25T19:00:00

