Défi sportif et théâtral (Vélo & éloquence) Dole, samedi 9 mars 2024.

VÉLO & ÉLOQUENCE

Avec Comédiadol’arté, Gym’Dole, l’US Rugby de Dole. Et le soutien du club de triathlon.

Venez relever le défi en renforçant, le temps que vous voudrez, l’une des trois équipes qui vous accueillera, chauffées à bloc, compteurs à zéro et textes en main, sur le marché de Dole. À tour de rôle, chacun·e chevauche l’un des trois vélos fixes à disposition et pédale une certaine distance de “sur place” et de lecture à voix haute ! L’équipe qui aura lu le plus de kilomètres de texte l’emporte !

> Entrée libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09

Place Nationale Charles de Gaulle

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@scenesdujura.com

