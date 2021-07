Île-Tudy Île-Tudy Finistère, Île-Tudy Défi Saumon Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Défi Saumon Île-Tudy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Île-Tudy. Défi Saumon 2021-07-10 – 2021-07-10

Île-Tudy Finistère Les nageurs Bigoudens se lancent dans le grand bain. Venez les encourager, c’est une première !!!

Nouvelle activité : LA NAGE EN EAU LIBRE 5 KM !! Nous allons remonter la rivière

Moment de convivialité et d’échanges. Après l’effort le réconfort Pique-Nique au Patronage (lieu couvert). Venez rencontrer Pierre Ferdinand notre nouvel entraineur. Chacun apporte son Pique-Nique et sa bonne humeur. Départ de la cale américaine à Île-Tudy, arrivée Quai du Bois Saint-Laurent à Pont-l’Abbé nb.secretariat@orange.fr http://nageurs-bigoudens.fr/ Les nageurs Bigoudens se lancent dans le grand bain. Venez les encourager, c’est une première !!!

Nouvelle activité : LA NAGE EN EAU LIBRE 5 KM !! Nous allons remonter la rivière

Moment de convivialité et d’échanges. Après l’effort le réconfort Pique-Nique au Patronage (lieu couvert). Venez rencontrer Pierre Ferdinand notre nouvel entraineur. Chacun apporte son Pique-Nique et sa bonne humeur. Départ de la cale américaine à Île-Tudy, arrivée Quai du Bois Saint-Laurent à Pont-l’Abbé dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Île-Tudy Adresse Ville Île-Tudy lieuville 47.84685#-4.16867