Défi rose Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrnes-Atlantiques

Défi rose Orthez, 29 octobre 2022, Orthez. Défi rose

Orthez Pyrnes-Atlantiques

2022-10-29 13:30:00 – 2022-10-29 17:00:00 Orthez

Pyrnes-Atlantiques EUR 5 Par équipe de trois plusieurs défis vous sont proposés :

Tour Moncade : monter les marches

Vignes de Moncade et le bois de la Coudanne : mini-trail

Lac de l’Y : parcours canoë

Parc Gascoin : tir au pistolet laser

Pont-Neuf : descente en rappel

Arènes du Pesqué : course à dos d’âne Par équipe de trois plusieurs défis vous sont proposés :

Tour Moncade : monter les marches

Vignes de Moncade et le bois de la Coudanne : mini-trail

Lac de l’Y : parcours canoë

Parc Gascoin : tir au pistolet laser

Pont-Neuf : descente en rappel

Arènes du Pesqué : course à dos d’âne +33 5 59 69 00 83 Mairie

Orthez

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrnes-Atlantiques Ville Orthez lieuville Orthez Departement Pyrnes-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Défi rose Orthez 2022-10-29 was last modified: by Défi rose Orthez Orthez 29 octobre 2022 Orthez Orthez Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Orthez Pyrnes-Atlantiques