Marmande Lot-et-Garonne La Ville de Marmande présente « Défi rien de neuf, réduisons le gaspillage » pour les 10-15 ans.

Venez réaliser un fanzine en utilisant la sérigraphie sur le thème du sac à dos écologique.

Exposition animée « rien de neuf » visant à sensibiliser aux déchets – surconsommation

et impacts écologiques.

1er atelier – 24 novembre : réalisation des illustrations

2ème atelier – 1er décembre : réalisation des impressions.

Pôle Jeunes 3 rue de l’Observance Marmande

