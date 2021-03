Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Défi pour l’environnement : ensemble nettoyons la nature – Samedi 20 mars Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégorie d’évènement: Quint-Fonsegrives

Quint-Fonsegrives, le samedi 20 mars à 14:30

Pour participer, c’est très simple : 1 – **Vous devez d’abord vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription** : [en cliquant ici](https://www.quint-fonsegrives.fr/wp-content/uploads/2021/03/Formulaire-inscription.pdf) et le retourner par e-mail à l’adresse suivante : [[jcaubry@free.fr](jcaubry@free.fr)](jcaubry@free.fr) ou à l’accueil de la Mairie. 2 – **Faire le choix de votre parcours** que vous effectuerez en groupe avec des référents de l’opération : le plan par quartiers de la ville est à votre disposition [en cliquant ici](https://www.quint-fonsegrives.fr/wp-content/uploads/2021/03/Plan-WCUD.pdf). 3 – **Vous munir de gants de jardinage et masques indispensables** à la participation de la manifestation. 4 – Vous devrez rejoindre le point de rassemblement à la fin de la collecte (espace loisirs du boulodrome) où les déchets seront triés. 5 – Merci d’arriver quelques minutes avant à votre point de rendez-vous pour l’explication des consignes de sécurité et d’organisation. Pour consulter les points de rendez-vous en fonction du quartier choisi [cliquez ici](https://www.quint-fonsegrives.fr/wp-content/uploads/2021/03/Points-de-rassemblement.pdf). Vous pouvez consulter le [site de l’événement](https://defipourlenvironnement.org/) et [télécharger le communiqué de presse](https://www.quint-fonsegrives.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-0207-COMMUNIQUE-DE-PRESSE-2021-0207-1.pdf)

Organisé par le Lion's Club Toulouse Quint Occitanie

