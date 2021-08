Clermont-Ferrand Espace Neyron Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Défi Patrimoine & Meccano Espace Neyron Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Défi Patrimoine & Meccano Espace Neyron, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Défi Patrimoine & Meccano

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Neyron

Saviez-vous qu’Eiffel a construit plusieurs viaducs dans notre région ? Le plus célèbre est le viaduc de Garabit, dans le Cantal. Mais il y en a bien d’autres ! Venez assembler des pièces de jeu Meccano pour reproduire le viaduc de Rouzat, un des premiers ouvrages d’Eiffel, dans l’Allier. En jouant, vous découvrirez de façon ludique les principes de construction du viaduc. Découvrez l’histoire des viaducs de la Sioule et de la Bouble, dans les méandres des rivières et du rail de chemin de fer… #JEP2021 #AnnéeDuRail #myAuvergneRhoneAlpes ___ En partenariat avec l'[association des Amis du Viaduc](https://amisdesviaducs.wordpress.com/) et le Club des Amis du Meccano.

Entrée libre

Participez au défi Patrimoine & Meccano ! Venez bâtir à plusieurs mains le viaduc de Rouzat, une des premières constructions Eiffel, avec des pièces de jeu Meccano ! Espace Neyron Espace Neyron 14 Rue Neyron 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Espace Neyron Adresse Espace Neyron 14 Rue Neyron 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Espace Neyron Clermont-Ferrand