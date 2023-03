Défi nature – courses relais Lavant Plateau d'Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Défi nature – courses relais Lavant, 3 septembre 2023, Plateau d'Hauteville . Défi nature – courses relais Ferme équestre Lavant Thézillieu Plateau d’Hauteville Ain Lavant Ferme équestre

2023-09-03 08:00:00 08:00:00 – 2023-09-03 18:00:00 18:00:00

Lavant Ferme équestre

Plateau d’Hauteville

Ain Défi Nature – finale régionale : Venez découvrir une course relais avec un cavalier, un traileur et un vttiste organisée par le Comité régional de tourisme équestre. cheval.lavant@orange.fr http://www.fermeequestredelavant.fr/ Lavant Ferme équestre Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Thézillieu Adresse Plateau d'Hauteville Ain Lavant Ferme équestre Ville Plateau d'Hauteville Departement Ain Lieu Ville Lavant Ferme équestre Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Thézillieu Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau d'hauteville /

Défi nature – courses relais Lavant 2023-09-03 was last modified: by Défi nature – courses relais Lavant Plateau d'Hauteville Thézillieu 3 septembre 2023 Ain Ferme équestre Lavant Thézillieu Plateau d'Hauteville Ain Lavant Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain