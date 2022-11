Défi Monte Cristo Marseille 8e Arrondissement, 2 juin 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Défi Monte Cristo

2023-06-02 – 2023-06-04

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Inspiré de la célèbre évasion fictive d’Edmond Dantès depuis le château d’If, le Défi est le plus grand rassemblement de nage en eau libre d’Europe réunissant nageurs amateurs et professionnels.



Le Défi s’engage depuis quelques années à être un événement référent en termes d’éco-responsabilité (zéro plastique, tri et recyclage des déchets, ravitaillement et restauration écoresponsables, action de ramassage des déchets sur les plages, recyclage de manière artistique les déchets, collecte et revalorisation des mégots, réduction de 60% des bâteaux à moteur, réduction de la consommation d’électricité.)



Lieu incontournable de l’évènement, construit sur la plage face à la mer, le village est le cœur de l’événement. Ouvert à tous , la vie du village est rythmée par l’affluence des participants, les accompagnants, les animations et les activations marketing des sponsors. Comme le sport c’est aussi le partage et la fête, le soir le village se transforme en dance floor à ciel ouvert sur la plage.

Cet événement mythique, première course de nage en eau libre au niveau européen, rassemble chaque année pas moins de 5 000 nageurs et plus de 10 000 visiteurs sur son village éco-responsable.

Départ château d’If et île Degaby Arrivée plage de Bonneveine Marseille 8e Arrondissement

