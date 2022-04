DEFI MONASTERIEN Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

DEFI MONASTERIEN Les Moutiers-en-Retz, 16 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz. DEFI MONASTERIEN Les Moutiers-en-Retz

2022-07-16 – 2022-07-16

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Inscriptions sur place. Jeux d’adresse : Tennis – boules – palets – hand – basket – golf. tennislesmoutiers@gmail.com +33 6 52 31 07 58 http://tennislesmoutiers44.simplesite.com/ Inscriptions sur place. Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

DEFI MONASTERIEN Les Moutiers-en-Retz 2022-07-16 was last modified: by DEFI MONASTERIEN Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz 16 juillet 2022 Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique