FOCUS NUMERIQUE : France connect

Lormont

FOCUS NUMERIQUE : France connect Vendredi 25 novembre, 09h30 DEFI

6 places, inscription auprès de DEFI – Gratuit

Atelier d’accompagnement aux démarches administratives en ligne par un conseiller numérique. DEFI RUE HENRI DUNANT 33310 LORMONT Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vous avez des difficultés avec les démarches en lignes ? Faites appel au conseiller numérique au travers d’ateliers thématiques qui vous permettront de réaliser toutes vos démarches dématérialisées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T09:30:00+01:00

2022-11-25T11:30:00+01:00

