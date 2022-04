Défi LEGO Musée archéologique du Val d’Oise, 14 mai 2022 15:00, Guiry-en-Vexin.

Nuit des musées Défi LEGO Musée archéologique du Val d’Oise Samedi 14 mai, 15h00 Entrée libre

Construisez le monde des Romains en LEGO !

Seul, en famille ou entre amis, les créateurs de l’exposition événement “BRIQU’ANTIQUES, Les Romains en LEGO” vous proposent de construire le monde des Romains à partir des célèbres briques : personnages emblématiques, mosaïques, etc. Participez au défi !

_Par la Familia Brickia_

Créé en 1983, le musée archéologique du Val-d’Oise conserve plus de 35 000 objets. Il en expose 3 000 au fil d’un parcours reliant la Préhistoire à l’époque contemporaine.

Des blocs sculptés du sanctuaire antique de Genainville, reconstruit au milieu du IIe siècle de notre ère, aux statues en béton du pavillon soviétique érigé à Paris en 1937 pour l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie Moderne, récemment retrouvées dans une glacière du château de Baillet-en-France, les chefs d’œuvre foisonnent !

Tout au long de l’année, une programmation riche et variée permet à tous de découvrir et d’apprendre tout en s’amusant : visites, ateliers, conférences… L’exposition temporaire est adaptée à tous les publics, même les plus jeunes.

La Passerelle, de la fouille à l’exposition, né de l’imagination de l’entreprise Le Toucher Minuscule, est un nouvel espace dédié au jeune public. De la recherche à la prospection en passant par la valorisation, tous les maillons de la chaîne archéologique sont reconstitués. Les enfants se mettent tour à tour dans la peau d’un archéologue engagé sur une fouille, d’un chercheur travaillant dans un laboratoire, d’un conservateur de musée commissaire d’exposition. À chaque étape, de multiples observations, analyses et manipulations leur permettent de décrypter un site archéologique du Val-d’Oise.

NOUVEAU ! Notre musée se met au numérique !

Des casques immersifs vous offriront une vue en 360° sur le site de Genainville aujourd’hui, comme si vous y étiez ! Puis vous voyagerez dans le temps et serez transportés 2 000 ans en arrière pour découvrir le site à son apogée, en restitution 3D.

Une table tactile vous permettra de revivre et naviguer dans 60 ans de recherches archéologiques sur ce site, de découvrir la succession d’occupations depuis l’âge du fer à nos jours, de rentrer dans le temple ou le pavillon dans une visite interactive, ou encore de tester vos connaissances avec un quiz ludique.

Free entry Saturday 14 May, 15:00

Created in 1983, the Val-d’Oise Archaeological Museum preserves more than 35,000 objects. It exhibits 3,000 of them along a route linking prehistory to contemporary times.

From the carved blocks of the ancient sanctuary of Genainville, rebuilt in the middle of the 2nd century AD, to the concrete statues of the Soviet pavilion erected in Paris in 1937 for the International Exhibition of Arts and Techniques of Modern Life, recently found in a cooler in the Château de Baillet-en-France, masterpieces abound!

Throughout the year, a rich and varied program allows everyone to discover and learn while having fun: visits, workshops, conferences… The temporary exhibition is suitable for all audiences, even the youngest.

La Passerelle, from excavation to exhibition, born from the imagination of the company Le Toucher Minuscule, is a new space dedicated to young audiences. From research to exploration and development, all links in the archaeological chain are reconstructed. The children take tur

Solo, en familia o entre amigos, los creadores de la exposición evento “BRIQUE ANTIQUES, Los romanos en LEGO” le proponen construir el mundo de los romanos a partir de los famosos ladrillos: personajes emblemáticos, mosaicos, etc. ¡Participe en el desafío! Por la Familia Brickia

Entrada libre Sábado 14 mayo, 15:00

4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin 95450 Guiry-en-Vexin Île-de-France