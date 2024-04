Défi lecture adulte Librairie « Livres et Vous » Ruffec, vendredi 12 avril 2024.

Défi lecture adulte Librairie « Livres et Vous » Ruffec Charente

On débrief autour des thématiques février et mars avec un petit verre et de quoi manger !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12

Librairie « Livres et Vous » 38 place des Martyrs de l’Occupation

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Défi lecture adulte Ruffec a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente