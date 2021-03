Morlaix K.L.T. La Manufacture - 41 Quai de Léon Morlaix EN LIGNE : Défi KLT Morlaix Catégorie d’évènement: Morlaix

**Défi – adresser 100 écrits en breton à K.L.T.** * Nous sommes toujours dans la pandémie et il est difficile voire impossible malheureusement de se retrouver. Notre langue doit toutefois rester visible. Aussi K.L.T. propose en ce mois de mars un défi à tous ses apprenants de tous niveaux, à ses sympathisants, à ses responsables bénévoles, aux membres des associations adhérentes à K.L.T., à toute autre personne : écrire en breton **une création personnelle** ! Nous lançons le défi de **recevoir 100 écrits** en langue bretonne **avant le 31 mars 2021**. Le thème est complètement libre ainsi que la forme. Il peut s’agir d’un texte court, de quelques lignes, d’une petite nouvelle, d’un haiku, d’une chanson, d’un poème, d’une déclaration d’amour, du compte rendu d’une action ou d’un voyage, du rêve d’un monde meilleur… K.L.T. et ses professeurs se proposent, notamment pour les débutants ou les moins assurés, de corriger, améliorer ou enrichir les écrits reçus. Relevons ensemble ce défi et adressez-nous vos écrits à : [**[klt@wanadoo.fr](mailto:klt@wanadoo.fr)**](mailto:klt@wanadoo.fr)**.** Ils seront par la suite lisibles sur le site de K.L.T. et la publicité en sera faite par les réseaux sociaux. Il n’y a rien à gagner sinon le plaisir et la fierté de participer à cette proposition. **À votre crayon, à votre clavier !**

Gratuit

