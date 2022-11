Défi jeux-cadres : convergent/divergent

Défi jeux-cadres : convergent/divergent, 17 décembre 2022



2022-12-17 – 2022-12-17 Concevez un jeu-cadre en vous référant à Thiagi et repartez avec le butin! Inscriptions au concours ouvertes jusqu’au 17 novembre. Règlement et fiche d’inscription disponibles sur notre site. Le samedi 17 décembre, les publics du musée s’empareront des jeux et les trophées tomberont ! dernière mise à jour : 2022-11-04 par

