Meuse Naives-Rosières Vous voulez défier vos amis, vos voisins, votre famille ? Vous êtes stratège, adroit, joueur ? Peu importe. Venez participer à la grande après midi jeu de société à la salle des associations de Rosières. De nombreux cadeaux à gagner. Entrée gratuite. animetvous55@gmail.com +33 6 77 11 91 96 Anim’Et Vous

