Meuse Sampigny Parcourir une même boucle un certain nombre de fois en respectant la barrière horaire d’une heure par boucle.

Ouvert à tout défieur fou dans la limite de 100 inscriptions par discipline, puisqu’il y aura une boucle marche et une boucle trail. Tour trail : 6.2km

Tour marche : 4.7km +33 6 77 78 18 19 Sampigny

