Croignon Croignon CROIGNON, Gironde Défi du Verre Noir Croignon Croignon Catégories d’évènement: CROIGNON

Gironde

Défi du Verre Noir Croignon, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Croignon. Défi du Verre Noir 2021-10-14 – 2021-10-17

Croignon Gironde EUR 29 29 Dégustation en verres noirs : jouez avec nous et découvrez comment, sans l’aide de votre vue, vous réussirez dans notre parcours de dégustation.

La partie se joue en 4 manches de 2 vins où seuls les vins produits par le domaine sont dégustés.

Laurence Jacquin dernière mise à jour : 2021-06-17

Détails Catégories d’évènement: CROIGNON, Gironde Autres Lieu Croignon Adresse Ville Croignon lieuville 44.83468#-0.35517