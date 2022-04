DEFI DES PORTS DE PECHE Pornic, 23 mai 2022, Pornic.

DEFI DES PORTS DE PECHE Port de la Noëveillard Esplanade de la Ria Pornic

2022-05-23 – 2022-05-23 Port de la Noëveillard Esplanade de la Ria

Pornic 44210

Pendant 5 jours, le Défi des Ports de Pêche, qui rassemble les mondes de la pêche et de la plaisance jette l’ancre à Pornic.

Au programme : des régates journalières, le village des pêcheurs et de nombreuses animations.

Créée il y a plus de 30 ans, par un marin pêcheur désireux dans un premier temps de rapprocher les mondes de la pêche et celui de la plaisance, cette compétition amicale a suscité un vif enthousiasme parmi ces deux familles de navigateurs et connu un succès croissant au fil des ans. L’idée de faire disputer des régates à des équipages de pécheurs et de professionnels est née au Croisic en 1988 et, depuis, chaque année, le Défi des ports de pêche, se relève dans un port différent de l’Atlantique, de la Manche ou de la Méditerranée.

Depuis plus de 33 ans, chaque année, les professionnels de la filière pêche se rencontrent le temps d’une régate dans le but de rapprocher deux mondes, celui de la mer avec les marins pêcheurs et celui des plaisanciers, deux mondes à réconcilier.

C’est aussi promouvoir un port, un département, une région par la mise en valeur des différentes facettes à vocation nautique, économique et culturelle. Des dégustations offertes au public, conseils de préparation et démonstrations de recettes de poisson, coquillages et crustacés seront à l’honneur tous les jours sur les stands du village.

Ce défi est un événement national relayé par de nombreux médias, pour la promotion des produits de la mer et la valorisation de la pêche française.

À cette occasion et dans le cadre de la Déferlante de Printemps, la Ville organise 3 spectacles de rue :

Ven. 27 mai à 16h – We connect the world de Surprise Effect

Ven. 27 mai à 17h – Argent pudeurs et décadences par le collectif Aiaa Atelier d’initiatives artistiques artisanales

Sam; 28 mai à 17h – Peau d’âme

33 ème Défi des Ports de Pêche, à Pornic: Une semaine de compétitions, de festivités, de convivialité, et de dégustations de produits de la mer… Ce défi est un mariage heureux de la pêche et de la plaisance!

defipeche@gmail.com https://defidesportsdepeche.fr/#smooth-scroll-top

