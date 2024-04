Défi d’Elles Radisson Blu Biarritz, samedi 18 mai 2024.

Défi d’Elles Radisson Blu Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Né en plein cœur du Bassin d’Arcachon en 2017 et imaginé par l’aventurière Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta 2008, le raid Défi d’Elles est un concept sportif et solidaire qui emmène les participantes à la découverte de nouvelles contrées et surtout d’elles-mêmes… Par équipe de 2, elles se dépassent et vivent une expérience humaine intense pour de nobles causes.

Après de belles destinations sur la côte Atlantique Ouest, Défi d’Elles vous embarque vers une nouvelle destination du Sud Ouest inédite cap sur Biarritz, dans le pays basque ! Un nouveau terrain de jeu paradisiaque aux airs de Californie…

Et parce que vous le plébiscitez, ce raid sera mixte il accueillera 25 équipes mixtes (composée d’un homme ET d’une femme) et 25 équipes 100% féminines.

Au programme trail jusqu’à la Rhune, épreuves aquatiques, courses à pied et à vélo)… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-20

Radisson Blu 1 Carrefour d’Hélianthe

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Défi d’Elles Biarritz a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Biarritz