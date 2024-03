Défi Déconnexion à Lathus-Saint-Rémy lathus Lathus, lundi 22 avril 2024.

Défi Déconnexion à Lathus-Saint-Rémy dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril lathus Le séjour est gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T10:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:01:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

A la Suite d’un ancien projet jeune, un constat a été fait par les jeunes eux même : l’usage du téléphone portable est trop excessif. C’est au travers besoin de déconnexion que ce projet s’est créé. Sept jeunes se sont questionnés et on organiser un séjour de vancance à destination de leurs pairs. Objectifs déconnexion. Ils ont ainsi choisi un lieu ressourçant et proche de la nature. Le séjour proposera donc un mélange d’activités sportives, d’activités natures, mais également des partages et des débats sur les questions du numérique et comment il régule de manière positive ou non notre quotidien.

lathus lathus Lathus 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

sport nature

