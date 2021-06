Vire Normandie VIRE Calvados, Vire Normandie Défi de la Pierre Percée – 26 et 27 juin 2021 – Vire Normandie VIRE Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

_L’association Virking Raid_ organise la **17ème édition du Défi de la Pierre Percée** sur deux journées. **le programme :** 4 défis sont proposés, en individuel ou en équipe de 2 ou 3 participants : Samedi 26 juin : * Thor : 65 km * Odin : 45 km * Ragnar : 25 km Dimanche 27 juin : * P’tits Viking : 11 km activités pratiquées : course d’orientation, trail, VTT, canoë, tir à l’arc, bike and run, ainsi que des épreuves surprises et ludiques

