Défi de la pierre Carrière de la Clarté 44410 Herbignac, 3 avril 2022, Herbignac.

Défi de la pierre

Carrière de la Clarté 44410 Herbignac, le dimanche 3 avril à 08:30

Vivez une expérience sportive insolite : une course dans une carrière ! L’Entreprise CHARIER et ses salariés se mobilisent avec le territoire pour organiser un événement solidaire au sein de la carrière de la Clarté à Herbignac le dimanche 3 avril 2022. 1000 participants attendus pour cette course exceptionnelle ! Un événement 100 % solidaire : Nous reverserons entièrement les bénéfices à 2 associations locales : – En avant les p’tits loups de Marzan, Association locale qui favorise l’épanouissement social et culturel des enfants handicapés – Les Matelots de la Vie, Association d’enfants malades ou guéris qui deviennent matelots sur un vieux gréement le temps d’une saison. Pour nous lancer dans cette belle aventure, nous travaillons avec les gens du territoire : – Association Sport Nature Roche Vilaine – ESCO 44 Missillac – Speed Bikes – Office Musical Sport Loisirs Culture La Roche Bernard – Festival des Garennes – Tri Muz Muzillac Les épreuves : – 8h30 : 1,3 km course de côte – 9h30 : 17 km trail – 9h45 : 8,5 km trail Inscription uniquement sur www.timepulse.run Organisés en partenariat avec l’ESCO 44 Missillac. Et pour les moins sportifs : – 13h30 : 3,5 km balade découverte de la carrière (inscription sur place) – 8h30 > 16h30 : Animations pour petits et grands – Restauration sur place Pour tous renseignements : – sur l’inscription : 09 82 39 56 49 – sur l’organisation : 06.17.18.79.53

Carrière de la Clarté 44410 Herbignac Carrière de la Clarté 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



