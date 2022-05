Défi Day Seignosse, 12 juin 2022, Seignosse.

Défi Day Seignosse

2022-06-12 08:30:00 – 2022-06-12 14:00:00

Seignosse Landes Seignosse

EUR 11 11 Défi Day, cap sur ton défi !

Le dimanche 12 juin de 8h30 à 14h, Halles du Penon à Seignosse Océan.

Un nouvel évènement 100 % défi, 100 % optimiste, 100 % bonne humeur !

Tous les fonds récoltés lors de cette journée permettront à l’association Hope Team East de développer son action qui vise à aider les enfants malades grâce au sport.

Un moment convivial, ludique et sportif :

– Pour se dépenser, venez vous défier à Seignosse

– Pour bouger en s’amusant et relever des mini-défis en famille ou même individuels, retrouvez le village des défis, aux halles du Penon, avec ses activités thématiques sport et bien-être.

Les défis :

– Marche : 6KM

– Ccourse et Trail : 6 KM / 10 KM

– Rando VTT : 10 KM / 20 KM

Inscriptions en ligne sur www.defiday.fr

Tarif : 11€.

Et en prime un joli cadeau Défi Day !

Défi Day, cap sur ton défi !

Le dimanche 12 juin de 8h30 à 14h, Halles du Penon à Seignosse Océan.

Un nouvel évènement 100 % défi, 100 % optimiste, 100 % bonne humeur !

Tous les fonds récoltés lors de cette journée permettront à l’association Hope Team East de développer son action qui vise à aider les enfants malades grâce au sport.

Un moment convivial, ludique et sportif :

– Pour se dépenser, venez vous défier à Seignosse

– Pour bouger en s’amusant et relever des mini-défis en famille ou même individuels, retrouvez le village des défis, aux halles du Penon, avec ses activités thématiques sport et bien-être.

Les défis :

– Marche : 6KM

– Ccourse et Trail : 6 KM / 10 KM

– Rando VTT : 10 KM / 20 KM

Inscriptions en ligne sur www.defiday.fr

Tarif : 11€.

Et en prime un joli cadeau Défi Day !

Défi Day, cap sur ton défi !

Le dimanche 12 juin de 8h30 à 14h, Halles du Penon à Seignosse Océan.

Un nouvel évènement 100 % défi, 100 % optimiste, 100 % bonne humeur !

Tous les fonds récoltés lors de cette journée permettront à l’association Hope Team East de développer son action qui vise à aider les enfants malades grâce au sport.

Un moment convivial, ludique et sportif :

– Pour se dépenser, venez vous défier à Seignosse

– Pour bouger en s’amusant et relever des mini-défis en famille ou même individuels, retrouvez le village des défis, aux halles du Penon, avec ses activités thématiques sport et bien-être.

Les défis :

– Marche : 6KM

– Ccourse et Trail : 6 KM / 10 KM

– Rando VTT : 10 KM / 20 KM

Inscriptions en ligne sur www.defiday.fr

Tarif : 11€.

Et en prime un joli cadeau Défi Day !

Association HOPE Team EAST

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT Seignosse