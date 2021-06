Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Défi Day Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse EUR 10 10 Défi Day, cap sur ton défi !

Le 3 juillet de 14h à 17h, plage du Penon à Seignosse.

Participez à un événement sportif unique et solidaire avec association Hope Team East. Sur place, vous pourrez réaliser un défi en famille ; mais aussi individuellement, vous challenger avec votre propre défi (natation, surf, vélo…). Libre recours à votre imagination, dépensez-vous de la façon de votre choix pour les enfants malades ! Inscrivez-vous à l’un de ces 3 défis :

– Le défi Marche ou Course à pied

– Le défi Vélo

– Le défi Libre (nage, surf, rame, trottinette, skate, cheval, pétanque, …) ​Le Défi Day c’est aussi :

– Un ambassadeur sportif pour vous motiver

– Un village d’animation et de défis (sport, nutrition, bien-être, mental)

– Une surprise incroyable, rendez-vous vers 17h30 aux Halles du Penon Inscriptions en ligne sur www.defiday.fr

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Seignosse

