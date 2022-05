Défi Coopératif : Pédalons pour la fédération française de Cardiologie

Défi Coopératif : Pédalons pour la fédération française de Cardiologie, 5 mai 2022, . Défi Coopératif : Pédalons pour la fédération française de Cardiologie

2022-05-05 – 2022-06-30 EUR 0 10 000 Km parcourus = 1 don à la Fédération Française de Cardiologie.

Chaque Km compte, alors à vous de pédaler !

Pourquoi 10 000 Km?

C’est la distance qui sépare la résidence Domitys d’Orthez à celle de l’Île Maurice.

