Défi ciné, L’aile ou la cuisse

2022-07-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-02 Dans le cadre du festival de cinéma gastronomique Arrière-Cuisines, la

Villa Rabelais vous propose un défi ciné ! Replongez-vous dans le film mythique L’aile ou la cuisse, avec Louis de Funès

et Coluche. Venez tester vos connaissances dans un jeu d’équipe rythmé en

cinq épreuves : Êtes-vous Jacques Tricatel ou Charles Duchemin ? Saurez-vous

passer l’épreuve des dégustations à l’aveugle ? Reconnaitrez-vous les répliques

du film ? Ferez-vous la différence entre le cassoulet maison et le cassoulet

industriel ?… Au fil des épreuves vous mettrez vos connaissances et votre palais à l’épreuve.

À vos fourchettes !…

Smartphone indispensable pour certaines épreuves

dernière mise à jour : 2022-05-10

