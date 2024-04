Défi cancer 4e édition – Bénodet route du letty à Bénodet Bénodet, samedi 18 mai 2024.

Défi cancer 4e édition – Bénodet route du letty à Bénodet Bénodet Samedi 18 mai, 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-18 12:00

Fin : 2024-05-18 18:00

Plongez dans l’Action avec le Défi Cancer aquatique de Miss Aqua Planet – 4ème Édition ! Samedi 18 mai, 12h00 1

Plongez dans l’Action avec le Défi Cancer de Miss Aqua Planet – 4ème Édition !

Solidarité pour l’événement Défi cancer 4e :

Préparez-vous à faire partie d’une vague de générosité et de solidarité lors de la 4ème édition de l’événement Défi Cancer organisé par Miss Aqua Planet le samedi 18 mai 2024, route du Letty à Bénodet, dans l’enceinte du l’UCPA. Rejoignez-nous pour soutenir la Ligue contre le cancer et l’association Cap Rose de Fouesnant, qui apporte un soutien précieux aux malades en offrant des soins d’accompagnement et de bien-être.

Sous la houlette énergique de Vanessa Le Mignon, plongez dans une journée remplie de fun et de défis sportifs, le tout pour soutenir la Ligue contre le Cancer et l’association Cap Rose. Trois disciplines aquatiques originales vous attendent : le Longe Côte, le MarchAquaTonic et l’AquaPalm’Fit. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort et à vous dépasser, car l’essentiel est de participer !

Dépassement de soi :

Cet événement est ouvert à tous, peu importe votre niveau de forme physique. Vous pouvez choisir parmi trois épreuves passionnantes :

Défi cancer Longe côte : une marche dans l’eau accompagnée de mouvements physiques en position debout.

Défi cancer La MarchAquaTonic : une marche dans l’eau combinée à des exercices de renforcement musculaire en flottaison, allongé ou semi-assis.

Défi cancer L’AquaPalmesFit : une session de nage tonique équipée de palmes.

Toutes les activités sportives sont accessibles à ceux sachant nager. L’inscription est obligatoire, et les combinaisons pourront être fournies par le centre UCPA, si vous n’en possédez pas. En revanche, pensez à vous équiper de chaussures néoprène ou de vieilles baskets, ou de palmes pour le défi aquapalmfit.

En plus des activités sportives, un stand de massage, une buvette, des sessions de yoga et des lots à gagner vous attendent ! Parmi les lots, vous trouverez des articles de chez Mellowsea spécialisés dans les articles aquatiques (bonnets, tour de coup, etc.), des entrées pour Aquashow, ainsi qu’un bon repas d’une valeur de 51€ au restaurant L’Ovny à Bénodet, et bien d’autres surprises.

Chaque épreuve est programmée sur une durée de 20 minutes, et la participation au défi sportif est de 10€ par personne.

Pour plus d’informations sur l’événement ou vous inscrire : contacter Isabelle Quéré au 07 82 29 77 07.

Programme du défi cancer 4e :

12h – On vous propose de partager le déjeuner avec nous sur le magnifique site de l’ UCPA : face à la mer et à la dune de Mousterlin. Le principe est simple. Chacun apporte son pique-nique et partage éventuellement ce qu’il peut : son sourire, son cake aux courgettes, sa bonne humeur, son paquet de chips, ses blagues, les fraises de son jardin. L’équipe d’organisation sera sur place dès le matin, vous pouvez donc nous rejoindre à midi pour le repas, l’inscription puis place au Défi !

13h30 à 16h30 – Massage toutes l’après-midi

13h30 – Yoga avec Caroline Daveau

14h00 – 1er Défi longe-côte avec Miss Aqua Planet

14h30 – 2e Défi marchaqua tonic

15h00 – 3e Défi aquapalmfit

16h30 – Remise des lots

Si vous préférez participer sans relever le défi sportif, vous êtes également les bienvenus ! Venez déguster de délicieux gâteaux faits maison ou faire un don sur place. Rejoignez-nous pour une journée d’action, de solidarité et de fun aquatique !

Miss Aqua Planet – Ensemble contre le Cancer, Ensemble pour la Vie.

route du letty à Bénodet route du letty Bénodet 29950 Finistère