Plutôt Van Gogh ou Picasso ? Relevez le défi en revisitant à votre manière une œuvre d’art plastique et envoyer nous votre création. Peut-être que celle-ci sera exposée dans les panneaux de la Ville en février et fera partie de la grande exposition participative. N’hésitez pas à faire preuve d’imagination et amusez-vous ! [Téléchargement du règlement et de la fiche participative en cliquant ici](https://www.carbon-blanc.fr/wp-content/uploads/2021/10/AUX-ARTS-ETC-REGLEMENT-PARTICIPATION.pdf) DÉFI « AUX ARTS ETC… » – La ville vous lance un défi ! Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

