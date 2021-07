Jublains Jublains Jublains, Mayenne DÉFI ARCHIMÈDE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Jublains Mayenne Jublains Le défi ? Reconstituer le carré composé des 14 pièces géométriques le plus rapidement possible. Le temps sera chronométré par Vindapennos à l’aide de son sablier, précis au grain de sable près ! Cela semble facile ? Vous allez voir. Bien que les solutions soient multiples, elles sont rarement évidentes (il y a 536 possibilités d’assemblages), ce qui en fait un casse-tête incontournable pour tout amateur du sujet. Le puzzle permet aussi de créer nombreuses figures telles qu’un éléphant ou un oiseau qui vole. Le musée archéologique départemental de Jublains dresse un tableau de l’archéologie de la Mayenne de l’Âge du Fer à la fin de l’Antiquité. musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/ Le défi ? Reconstituer le carré composé des 14 pièces géométriques le plus rapidement possible. Le temps sera chronométré par Vindapennos à l’aide de son sablier, précis au grain de sable près ! Cela semble facile ? Vous allez voir. Bien que les solutions soient multiples, elles sont rarement évidentes (il y a 536 possibilités d’assemblages), ce qui en fait un casse-tête incontournable pour tout amateur du sujet. Le puzzle permet aussi de créer nombreuses figures telles qu’un éléphant ou un oiseau qui vole. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

