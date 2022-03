Défi alimentation Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières Catégories d’évènement: Cher

Saint-Hilaire-en-Lignières

Défi alimentation Saint-Hilaire-en-Lignières, 24 juin 2022, Saint-Hilaire-en-Lignières. Défi alimentation Saint-Hilaire-en-Lignières

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 20:00:00

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Saint-Hilaire-en-Lignières Défi alimentation pour une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget. Atelier lacto-fermentation de 18h à 20h. Gratuit sur inscription au 06.81.75.77.71 ou julie-crozet@cpiebrenne.fr Défi alimentation pour une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget. Atelier lacto-fermentation de 18h à 20h. julie-crozet@cpiebrenne.fr +33 9 81 75 77 71 Défi alimentation pour une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget. Atelier lacto-fermentation de 18h à 20h. Gratuit sur inscription au 06.81.75.77.71 ou julie-crozet@cpiebrenne.fr ©cpiebrenne

Saint-Hilaire-en-Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Hilaire-en-Lignières Autres Lieu Saint-Hilaire-en-Lignières Adresse Ville Saint-Hilaire-en-Lignières lieuville Saint-Hilaire-en-Lignières Departement Cher

Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-en-lignieres/

Défi alimentation Saint-Hilaire-en-Lignières 2022-06-24 was last modified: by Défi alimentation Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières 24 juin 2022 cher Saint-Hilaire-en-Lignières

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher