Défi alimentation : pour une alimentation plus respectueuse maison des jeunes Le Bourg, mercredi 20 mars 2024.

Défi alimentation : pour une alimentation plus respectueuse Défi alimentation : pour une alimentation plus respectueuse 20 mars – 25 juin maison des jeunes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:30:00+01:00

Fin : 2024-06-25T18:00:00+02:00 – 2024-06-25T20:00:00+02:00

Le Défi Alimentation est reconduit en 2024 sur la commune d’Amilly et propose à nouveau des ateliers pour le grand public au sein de la Maison des Jeunes et en extérieur.

Développé à l’échelle régionale, l’objectif général du Défi alimentation supervisé par l’association Graine Centre-Val de Loire reste le même : Accompagner les habitants et les habitantes dans l’évolution de leurs pratiques alimentaires en leur proposant des animations, évènements et visites conviviales, en répondant à leurs questionnements, en les conseillant et en les accompagnant à suivre l‘évolution de leurs pratiques.

Les ateliers organisés sur Amilly seront animés par Céline Kosciolek de l’association Loiret Nature Environnement et déclinés en 8 temps forts :

Un atelier de lancement du Défi à l’occasion de la Fête du Gros Moulin

5 ateliers à la Maison des Jeunes dont les dates et thématiques sont précisées dans le flyer ci-joint

Une visite chez un apiculteur amillois, M. ROUSSEAU

Un atelier de clôture réunissant l’ensemble des participants à ce Défi

Les ateliers en intérieur sont limités à 15 participants.

maison des jeunes 213 avenue de la gare 45200 Amilly Le Bourg 45200 Loiret Centre-Val de Loire