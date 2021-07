Défi Alimentation : Limiter les polluants en cuisine Perche en Nocé, 6 août 2021-6 août 2021, Perche en Nocé.

Défi Alimentation : Limiter les polluants en cuisine 2021-08-06 14:00:00 – 2021-08-06 17:00:00 Maison du Parc naturel régional du Perche Courboyer

Perche en Nocé Orne

Glyphosate, E171, nitrites… autant de substances que l’on retrouve dans nos assiettes… cela vous laisse un peu perplexe ? Vous souhaiteriez en savoir plus ? Et comment faire pour les éviter sans augmenter son budget alimentaire ? Grâce à cet atelier, découvrez des matériaux à éviter et ceux à privilégier. Cet atelier s’inscrit dans un parcours d’ateliers et de visite pour manger mieux sans augmenter son budget alimentaire :

le Défi Familles à Alimentation Positive 6 rdv (5 ateliers, 1 visite) pour faire découvrir de nouveaux lieux d’approvisionnement, de nouveaux produits, des bases de diététique pour varier, équilibrer et faire évoluer son alimentation, des recettes et techniques pour cuisiner restes et fanes, les bases pour un jardin potager, les contenants alimentaires et additifs…

Chaque atelier ou visite propose un temps d’échanges et d’apprentissage ludique et des outils pour découvrir et suivre l’évolution de ses pratiques. De petits pas du quotidien ont souvent un impact bien plus important qu’on ne le croit !

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 jusqu’au 5 août 12h00.

gratuit

Glyphosate, E171, nitrites… autant de substances que l’on retrouve dans nos assiettes… cela vous laisse un peu perplexe ? Vous souhaiteriez en savoir plus ? Et comment faire pour les éviter sans augmenter son budget alimentaire ? Grâce à cet…

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://parc-naturel-perche.fr/

Glyphosate, E171, nitrites… autant de substances que l’on retrouve dans nos assiettes… cela vous laisse un peu perplexe ? Vous souhaiteriez en savoir plus ? Et comment faire pour les éviter sans augmenter son budget alimentaire ? Grâce à cet atelier, découvrez des matériaux à éviter et ceux à privilégier. Cet atelier s’inscrit dans un parcours d’ateliers et de visite pour manger mieux sans augmenter son budget alimentaire :

le Défi Familles à Alimentation Positive 6 rdv (5 ateliers, 1 visite) pour faire découvrir de nouveaux lieux d’approvisionnement, de nouveaux produits, des bases de diététique pour varier, équilibrer et faire évoluer son alimentation, des recettes et techniques pour cuisiner restes et fanes, les bases pour un jardin potager, les contenants alimentaires et additifs…

Chaque atelier ou visite propose un temps d’échanges et d’apprentissage ludique et des outils pour découvrir et suivre l’évolution de ses pratiques. De petits pas du quotidien ont souvent un impact bien plus important qu’on ne le croit !

Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10 jusqu’au 5 août 12h00.

gratuit

dernière mise à jour : 2021-06-23 par