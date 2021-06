Défi alimentation Faverdines, 26 juin 2021-26 juin 2021, Faverdines.

Faverdines Cher Faverdines

Défi alimentation pour une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget. Ces visites et ateliers ont pour vocation de faire découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux produits et l’apprentissage des bases de cuisine afin de varier et faire évoluer son alimentation. Ils sont aussi l’opportunité d’apprendre à démarrer un jardin potager, des recettes et techniques pour cuisiner sans déchets, et d’approfondir la question des contenants alimentaires et additifs. 14h à 16h visite de ferme biologique, Atelier cuisine locale et de saison de 16h30 à 18h30. Gratuit sur inscription au 02 54 39 23 43.

